Das Programm läuft seit Jahresbeginn: Seither können Kunden bei Edeka an der Kasse Payback-Punkte sammeln. Der Lebensmittelriese profitiert davon. Und das gleich doppelt. Allein die Lieferanten sollen dem Konzern als Gegenleistung für die Teilnahme an dem Programm zusätzliche Einnahmen von bis zu 200 Millionen Euro bringen, in dem sie Edeka bessere Konditionen bieten, berichtet die "Lebensmittel-Zeitung".