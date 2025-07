Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Israel zur Aufhebung aller Beschränkungen für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen aufgerufen. "Die humanitäre Katastrophe, die wir derzeit im Gazastreifen beobachten, muss jetzt enden", erklärten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung.

"Es ist an der Zeit, den Krieg in Gaza zu beenden. Wir fordern alle Parteien auf, den Konflikt durch einen sofortigen Waffenstillstand zu beenden. Wir fordern die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln, die seit dem 7. Oktober 2023 von der Hamas gefangen gehalten werden", heißt es in der Erklärung. "Ein ausgehandelter Waffenstillstand ist die beste Chance, die Geiseln nach Hause zu bringen, das Leiden ihrer Familien zu beenden und endlich der Zivilbevölkerung in Gaza Erleichterung zu verschaffen."