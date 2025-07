Die Vollert Anlagenbau GmbH aus Weinsberg in Baden-Württemberg hat am 18. Juli Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens soll nach Angaben der Geschäftsführung uneingeschränkt weiterlaufen. Die Löhne der rund 270 Mitarbeitenden am Stammsitz in Weinsberg sind laut einer Mitteilung des Unternehmens vorerst über das Insolvenzgeld abgesichert. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit etwa 360 Menschen.