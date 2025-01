Geduld ist eine Tugend – dieses Sprichwort gilt bei keiner Anlage mehr als bei Pfandbriefen. Denn wer in diese Anlageform investieren möchte, muss sich für 15 Jahre binden, um eine positive Rendite zu erzeugen. Das Investment sollte also gut überlegt sein. t-online erklärt daher, was für Arten an Pfandbriefen es gibt und für wen sich die Anlageform lohnt.