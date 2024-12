Lohnt sich Festgeld?

Tipp: Legen Sie Festgeld zu verschiedenen Laufzeiten an. Dafür teilen Sie den Betrag auf, den Sie zur Seite legen wollen, und schließen gestaffelte Festgeldverträge ab – also zum Beispiel einen Vertrag, der nach einem Jahr ausläuft, einen zweiten für zwei und einen dritten für drei Jahre. So können Sie jedes Jahr auf einen Teil Ihres Geldes zugreifen, wenn Sie wollen. Oder Sie legen ihn erneut an. Dieses Vorgehen nennt sich Zinstreppe.

Was sind Vor- und Nachteile?

Der größte Vorteil von Festgeld besteht darin, dass es sich um eine absolut sichere Form der Geldanlage handelt. Beträge bis zu 100.000 Euro je Kunde sind in allen EU-Ländern gesetzlich abgesichert. Im Falle einer Bankenpleite ist Ihr Geld also nicht verloren. Das nennt sich Einlagensicherung . Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein weiterer Vorteil von Festgeld ist der Zinssatz . Er ist von vornherein festgelegt und schwankt nicht. Festgeldzinsen sind dabei meist höher als Tagesgeldzinsen – und in jedem Fall höher als auf dem Sparbuch . Allerdings kann sich der fixe Zins auch in einen Nachteil verwandeln.

Denn falls das allgemeine Zinsniveau steigt, während Sie noch fest an Ihren vereinbarten Satz gebunden sind, fällt Ihr Ertrag vergleichsweise schmal aus. Sie kommen zudem nicht vor Ende der Laufzeit an das Geld heran. Legen Sie deshalb nie Ihr gesamtes Vermögen in Festgeld an, sondern behalten Sie immer einen Notgroschen für Unvorhergesehenes in der Hinterhand – zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto.