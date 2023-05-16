t-online - Nachrichten für Deutschland
ETF-Investment: So starten Einsteiger in die Altersvorsorge

Altersvorsorge
Altersvorsorge
Gute Altersvorsorge
In ETF investieren für Anfänger – so geht's

  Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 09.08.2025 - 09:04 UhrLesedauer: 3 Min.
Investieren per Smartphone: Wer in einen ETF investieren will, hatte es noch nie so bequem wie heute.Vergrößern des Bildes
Investieren per Smartphone: Wer in einen ETF investieren will, hatte es noch nie so bequem wie heute. (Quelle: utah778/getty-images-bilder)
Wer sein Geld günstig und einfach anlegen möchte, sollte auf ETFs setzen. Die börsengehandelten Indexfonds sind auch für Einsteiger leicht zu verstehen.

Kaum ein Anlageprodukt hat in den vergangenen Jahren so einen Aufstieg erlebt wie der ETF. Kein Wunder – denn die Investmentfonds sind nicht nur vergleichsweise günstig, sondern auch einfach zu durchschauen. Auch Anfänger können damit Geld anlegen und sich so langfristig eine eigene Altersvorsorge aufbauen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Was sind ETFs?

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die zum Beispiel einen Aktienindex wie den Dax nachbilden. Sie umfassen also stets einen ganzen Korb aus Aktien, was sie weniger riskant macht. Denn mit nur einem Investment streuen Sie Ihr Geld breit.

Allerdings gibt es auch speziellere ETFs, die etwa in einzelne Branchen oder Länder investieren. Solche Themen-ETFs bieten von Natur aus eine weniger gute Risikostreuung als etwa ein weltweiter Index wie der MSCI World oder MSCI ACWI. Sie eignen sich aber als Beimischung für Ihr Depot.

Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds steht hinter ETFs kein Manager, der Aktien an- und verkauft, um besser abzuschneiden als der Markt. Dass diese Taktik in der Regel nicht aufgeht – und wenn doch, dann nur durch Zufall – zeigen wissenschaftliche Studien. Ein ETF hingegen bildet einfach nur "passiv" die Entwicklung des Marktes ab. Das senkt die Kosten erheblich und führt regelmäßig zu einer besseren Rendite als bei aktiven Fonds.

Wie investiere ich in ETFs?

Um in ETFs zu investieren, benötigen Sie zunächst ein Depot. Das ist sozusagen ein Konto für Ihre Wertpapiere. Empfehlenswert sind Online-Depots bei Direktbanken und Neobrokern. Die besten Depots für Anfänger haben wir hier aufgelistet.

Depot eröffnen in drei Schritten

Sie sind bereit, Ihr Geld zu investieren, statt es auf Girokonto oder Sparbuch zu parken? Das nötige Wissen haben Sie sich auch draufgeschafft? Dann fehlt jetzt nur noch eins: ein Depot für Wertpapiere. Am besten eignen sich dafür Direktbanken im Internet wie die DKB, ING oder Comdirect. Beispielhaft zeigen wir Ihnen im Folgenden anhand der Consorsbank, wie Sie in wenigen Schritten ein Depot eröffnen.Schritt 1: Depot beantragen. Sie können den Antrag für ein Depot direkt auf der Website Ihres Anbieters ausfüllen. Dafür müssen Sie zunächst ein paar generelle Fragen beantworten – etwa ob Sie bereits Kunde bei der Bank sind.+5

Für Anfänger eignen sich sogenannte thesaurierende ETFs, die den globalen Aktienmarkt abdecken. Thesaurierend meint, dass sie Dividenden selbst wieder anlegen, statt sie an Anleger auszuschütten. Das ist sinnvoll, wenn Sie sich eine Altersvorsorge aufbauen wollen.

Den globalen Aktienmarkt deckt ein ETF ab, wenn er einen der folgenden Indizes nachbildet: MSCI World, MSCI All Countries World (MSCI ACWI), FTSE Developed und FTSE All-World. Der MSCI World umfasst mehr als 1.600 Aktien der industrialisierten Welt, der MSCI ACWI sogar knapp 3.000 Aktien – auch aus Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Mehr zu Investments in Schwellenländer lesen Sie hier.

Die folgende Tabelle zeigt empfehlenswerte ETFs für Anfänger:

TypISIN
TERFondsvolumenIndex

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF ETF

ETFIE00BK5BQV03		0,12%8.260 Mio. EURFTSE Developed Index

Invesco MSCI World UCITS ETF ETF

ETFIE00B60SX394		0,19%6.586 Mio. EURMSCI World

iShares Core MSCI World UCITS ETF ETF

ETFIE00B4L5Y983		0,20%111.286 Mio. EURMSCI World Net TR Index

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World UCITS ETF ETF

ETFIE00BJ0KDQ92		0,12%22.721 Mio. EURMSCI World TR Net
Sie können per Einmalanlage in einen ETF investieren oder einen Sparplan aufsetzen. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Sparpläne lassen sich inzwischen bei vielen Anbietern schon mit sehr kleinen Beträgen starten. Aber natürlich bauen Sie mit einem Euro pro Monat keine Altersvorsorge auf. Welche Sparrate welchen Ertrag bringt, können Sie mit unserem Sparplanrechner testen.

Es gilt: Je länger Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen können, desto stärker schlägt der Zinseszinseffekt zu. Aber auch im Alter kann sich ein ETF-Sparplan noch lohnen. Wichtig ist, dass Sie ihn mindestens zehn, besser 15 Jahre laufen lassen, um mögliche Krisen aussitzen zu können. Lesen Sie hier, wie ein ETF-Sparplan genau funktioniert.

Legen Sie zudem nur Geld an, dass Sie übrig haben. Erst wenn Sie über Sparguthaben in Höhe von rund drei Monatsgehältern verfügen, sollten Sie weiteres Geld investieren. So sind Sie für finanzielle Notfälle gerüstet und müssen den Sparplan nicht vorzeitig auflösen.

Verwendete Quellen
  • finanztip.de: "Was sind ETFs? Die besten Indexfonds im Vergleich"
  • verbraucherzentrale.de: "ETF-Kauf: Auf diese Kriterien sollten Sie bei der Auswahl achten"
