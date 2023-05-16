Gute Altersvorsorge In ETF investieren für Anfänger – so geht's

09.08.2025

Investieren per Smartphone: Wer in einen ETF investieren will, hatte es noch nie so bequem wie heute. (Quelle: utah778/getty-images-bilder)

Wer sein Geld günstig und einfach anlegen möchte, sollte auf ETFs setzen. Die börsengehandelten Indexfonds sind auch für Einsteiger leicht zu verstehen.

Kaum ein Anlageprodukt hat in den vergangenen Jahren so einen Aufstieg erlebt wie der ETF. Kein Wunder – denn die Investmentfonds sind nicht nur vergleichsweise günstig, sondern auch einfach zu durchschauen. Auch Anfänger können damit Geld anlegen und sich so langfristig eine eigene Altersvorsorge aufbauen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Was sind ETFs?

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die zum Beispiel einen Aktienindex wie den Dax nachbilden. Sie umfassen also stets einen ganzen Korb aus Aktien, was sie weniger riskant macht. Denn mit nur einem Investment streuen Sie Ihr Geld breit.

Allerdings gibt es auch speziellere ETFs, die etwa in einzelne Branchen oder Länder investieren. Solche Themen-ETFs bieten von Natur aus eine weniger gute Risikostreuung als etwa ein weltweiter Index wie der MSCI World oder MSCI ACWI. Sie eignen sich aber als Beimischung für Ihr Depot.

Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds steht hinter ETFs kein Manager, der Aktien an- und verkauft, um besser abzuschneiden als der Markt. Dass diese Taktik in der Regel nicht aufgeht – und wenn doch, dann nur durch Zufall – zeigen wissenschaftliche Studien. Ein ETF hingegen bildet einfach nur "passiv" die Entwicklung des Marktes ab. Das senkt die Kosten erheblich und führt regelmäßig zu einer besseren Rendite als bei aktiven Fonds.

Wie investiere ich in ETFs?

Um in ETFs zu investieren, benötigen Sie zunächst ein Depot. Das ist sozusagen ein Konto für Ihre Wertpapiere. Empfehlenswert sind Online-Depots bei Direktbanken und Neobrokern. Die besten Depots für Anfänger haben wir hier aufgelistet.

Für Anfänger eignen sich sogenannte thesaurierende ETFs, die den globalen Aktienmarkt abdecken. Thesaurierend meint, dass sie Dividenden selbst wieder anlegen, statt sie an Anleger auszuschütten. Das ist sinnvoll, wenn Sie sich eine Altersvorsorge aufbauen wollen.

Den globalen Aktienmarkt deckt ein ETF ab, wenn er einen der folgenden Indizes nachbildet: MSCI World, MSCI All Countries World (MSCI ACWI), FTSE Developed und FTSE All-World. Der MSCI World umfasst mehr als 1.600 Aktien der industrialisierten Welt, der MSCI ACWI sogar knapp 3.000 Aktien – auch aus Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Mehr zu Investments in Schwellenländer lesen Sie hier.

Die folgende Tabelle zeigt empfehlenswerte ETFs für Anfänger: