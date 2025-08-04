t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Witkoff leistete sich wohl kapitales Missverständnis mit Putin

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Waffenruhe? Trump-Gesandter verstand Putin wohl falsch

Von t-online
Aktualisiert am 09.08.2025 - 15:21 UhrLesedauer: 23 Min.
In einem Video wendet sich der ukrainische Präsident an die Bevölkerung. (Quelle: reuters)
News folgen

US-Sondergesandter Witkoff hat sein Treffen mit Putin wohl fehlinterpretiert. Der ukrainische Präsident reagiert auf jüngste Forderungen der USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Samstag, 9. August

Medienbericht: Witkoff hat Putin scheinbar völlig missverstanden

Nach dem Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte US-Präsident Donald Trump einen "Gebietstausch" ins Spiel gebracht. Doch Trump könnte von Witkoff völlig falsch über die Inhalte des Treffens informiert worden sein.

imago images 0829377797Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (l.) trifft Steve Witkoff: Dem US-Sondergesandten könnte ein kapitales Missverständnis unterlaufen sein. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago)

Nach "Bild"-Informationen hat Witkoff Putin möglicherweise massiv missverstanden. So soll Witkoff Äußerungen über einen "friedlichen Rückzug" aus Cherson und Saporischschja als Angebot der Russen interpretiert haben – tatsächlich stellen sie aber eine Forderung Putins an die Ukraine dar. "Bild" zitiert ukrainische Beamte, die Witkoff vorwerfen, er wisse nicht, wovon er spreche. Russland halte weiterhin an seinen Maximalforderungen fest.

London kündigt Ukraine-Treffen für Samstag an

Im Vorfeld des für Freitag geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wird an diesem Samstag in Großbritannien ein Treffen westlicher Regierungsvertreter zum Ukraine-Krieg stattfinden. An dem Treffen sollen für Sicherheitsfragen zuständige Regierungsvertreter aus Europa und den USA teilnehmen, wie das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer mitteilte.

Starmer hatte zuvor am Samstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, der dabei nach eigenen Angaben eine "maximale Koordination" zwischen der Ukraine und ihren Partnern verlangte.

Ehrung statt Sanktionen für Putin: Wieder durchgesetzt

Zeitweise sah es aus, als würde Trump die Geduld mit Putin verlieren und eine härtere Gangart einschlagen. Stattdessen hofiert er nun den Kremlchef. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Selenskyj: Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abtreten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt eine Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland ab. Die Ukraine könne in territorialen Fragen nicht gegen ihre Verfassung verstoßen, erklärte Selenskyj am Samstag in Kiew. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben." Selenskyj reagierte damit auf das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin, zu dem Trump für den 15. August nach Alaska eingeladen hat.

Wolodymyr SelenskyjVergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben." (Quelle: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/dpa/dpa-bilder)
Sein Land sei bereit für echte Lösungen, die Frieden bringen könnten, unterstrich Selenskyj. Jede Lösung ohne die Ukraine sei aber eine Lösung gegen den Frieden. Trump hatte zuvor erklärt, die Konfliktparteien stünden kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen, das den seit 2014 dauernden Krieg beenden könnte. Dies könne jedoch die Aufgabe bedeutender Gebiete durch die Ukraine erfordern, so Trump.

Trumps Ultimatum an Putin läuft ab – ohne Folgen für Moskau

Das von US-Präsident Donald Trump an Russland gestellte Ultimatum für ein Ende der Angriffe auf die Ukraine ist in der Nacht zu Samstag ergebnislos abgelaufen. Neue Sanktionen stehen derzeit nicht im Raum. Stattdessen will sich Trump kommenden Freitag mit Kremlchef Putin im US-Bundesstaat Alaska treffen – trotz anhaltender russischer Terrorangriffe gegen Zivilisten in der Ukraine. Zuvor hatte Trump lediglich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Indien angekündigt, sollte das Land weiterhin Öl aus Russland kaufen.

Donald Trump und Wladimir PutinVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (l.) und Kremlchef Wladimir Putin: Statt neuer Sanktionen gibt es nun ein Treffen in den USA. (Quelle: Brandon/Bednyakov/AP/dpa/dpa-bilder)

Kritiker befürchten, dass Trump zu viele Zugeständnisse an Putin machen und dabei ukrainische Interessen übergehen könnte. Vertreter Kiews sollen an dem geplanten Treffen in Alaska nicht teilnehmen. Dabei hatte Trump als Bedingung für ein Treffen mit Putin zunächst gefordert, dass der Kremlchef sich auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Das aber lehnte der Kreml ab. Bei dem geplanten Treffen zwischen Trump und Putin soll es US-Medienberichten zufolge um mögliche Gebietstausche und eine teilweise Feuerpause gehen.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk äußerte unterdessen die Hoffnung auf eine baldige Unterbrechung der Kampfhandlungen. Es gebe "bestimmte Signale", dass ein Einfrieren des Konflikts eher näher sei als weiter entfernt, sagte Tusk nach einem Gespräch mit Selenskyj am Freitag. Welche Anzeichen er genau meinte, ließ Tusk offen. Auch Selenskyj sei "sehr vorsichtig, aber optimistisch".

Kremlberater: "Wollen friedliche Beilegung"

Bei dem bevorstehenden Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geht es nach russischen Angaben um Optionen für eine "langfristige, friedliche Beilegung der Ukraine-Krise". Dies sagt der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, in Moskau. Zudem solle das nächste Treffen der beiden Staatschefs in Russland stattfinden. Eine entsprechende Einladung sei bereits an US-Präsident Donald Trump gegangen. In Moskau und Washington werde man sich nun intensiv auf die praktischen und politischen Aspekte des Gipfels in Alaska vorbereiten.

Loading...
Loading...
Uschakow bezeichnete die Wahl des Ortes für das Treffen am Samstag als naheliegend. "Russland und die USA sind enge Nachbarn, die aneinandergrenzen", betonte er. "Da ist es ziemlich logisch, dass unsere Delegation einfach über die Beringstraße fliegt, und dass ein so wichtiges und mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs beider Länder in Alaska stattfindet", fügte er hinzu.

Trump: Treffen mit Putin in Alaska

Am Freitag ist das Ultimatum des US-Präsidenten an Russland abgelaufen. Statt Sanktionen gibt es nun aber ein Treffen mit Kremlchef Putin auf US-Boden. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2019 (Archivbild): Der US-Präsident will sich mit dem Kremlherrscher in Alaska treffen.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (l.) und Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2019 (Archivbild): Der US-Präsident will sich mit dem Kremlherrscher in Alaska treffen. (Quelle: Kremlin Pool, via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Freitag, 8. August

Preisdeckel für russisches Öl gesenkt

Kanada, die Europäische Union und Großbritannien senken die Preisobergrenze für russisches Öl von 60 auf 47,60 Dollar je Barrel. Dies teilt das kanadische Finanzministerium mit. Mit dem Schritt soll die Fähigkeit Russlands eingeschränkt werden, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Die EU-Staaten hatten sich Mitte Juli grundsätzlich auf den Schritt verständigt.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
ChersonDonald TrumpEuropaGroßbritannienKeir StarmerKiewLondonMoskauRusslandUSAUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
