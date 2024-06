Wenn Sie Ihr Geld in Aktien oder ETFs anlegen wollen, benötigen Sie ein Wertpapierdepot. Wo es das besonders günstig gibt und worauf Sie achten sollten.

Der Weg an die Börse führt über ein Depot. Denn dort bewahren Sie Ihre Wertpapiere auf und können zum Beispiel Aktien oder ETFs kaufen und verkaufen.

Doch welches Depot ist das richtige? Was muss es können? Und bei welchem Anbieter finden Sie es? Wir erklären Ihnen, was Sie als Einsteiger beachten sollten – und welchen Schritt Sie noch vor der Entscheidung für ein Depot gehen sollten.

Welches Depot ist das Beste für mich?

Welches Depot das Richtige für Sie ist, hängt davon ab, was genau Sie damit anfangen wollen. Als Einsteiger werden Sie sich den Start vermutlich so einfach wie möglich machen und in leicht verständliche, aber trotzdem ertragreiche Produkte investieren wollen.