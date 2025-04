Woher kommt Gold und wo ist es noch zu finden?

Wie viel Gold gibt es insgesamt auf der Erde?

Weitere rund 17 Prozent des gewonnenen Goldes liegen als Währungsreserve bei den Notenbanken. Die verbleibenden rund 16 Prozent befinden sich beispielsweise als Vergoldung in Wert- und Alltagsgegenständen (zum Beispiel bei Luxusmöbeln) und in der Industrie (etwa als Zahngold in der Zahnindustrie oder auch in der Raumfahrtindustrie).

Wie lange gibt es Gold noch auf der Welt?

Einige Reserven, insbesondere im Ozean, sind in der Praxis kaum erreichbar. Zudem setzen immer mehr Länder und Kommunen auf Nachhaltigkeitsprojekte, die die Goldgewinnung in schützenswerten Gebieten erschweren oder verhindern.

Gold in Deutschland

Die nationalen Goldreserven Deutschlands belaufen sich auf etwas weniger als 3,5 Tausend Tonnen. Etwa die Hälfte davon liegt bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Die restlichen 50 Prozent verteilen sich auf die Federal Reserve Bank of New York und die Bank of England.