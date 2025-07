So können Sie Gold verkaufen, ohne Steuern zu zahlen

Aktualisiert am 25.07.2025 - 13:51 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Welche Goldanlagen gibt es?

Physisches Gold (Barren und Münzen): Physisches Gold ist der klassische Weg, in das Edelmetall zu investieren. Dazu zählen Goldbarren und Anlagemünzen wie der Krügerrand oder Maple Leaf. Diese Form bietet eine greifbare Sicherheit – besonders in wirtschaftlichen Krisen. Allerdings fallen beim Kauf oft hohe Aufschläge an, und die Lagerung kann teuer sein.