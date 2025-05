Dreistellige Millionen Das ist das teuerste Haus der Welt

Eine luxuriöse Villa, die wie ein Schloss anmutet – wie viel wird sie wohl wert sein? (Quelle: IMAGO/Vuk Valcic/imago)

Den Titel des teuersten Hauses der Welt beanspruchen mehrere Immobilieninhaber für sich. Welche Häuser das sind, stellen wir hier vor.

Zwei- und dreistellige Millionenbeträge für das eigene Zuhause auszugeben, kommt Otto Normalverbraucher wohl kaum in den Sinn. In der Welt der Superreichen, in der Geld keine Rolle spielt, sind solche Immobilienpreise keine Seltenheit mehr. Je nachdem, wo Sie schauen, finden Sie unterschiedliche Angaben darüber, welches nun das teuerste Haus sein soll.

Das teuerste Haus in L.A. oder London?

Im Jahr 2022 gab das "AD Magazin" Einblicke in das teuerste Haus der Welt – damals galt die Luxusvilla "The One" in Los Angeles mit ihren fast 10.000 Quadratmetern und einem Preis von etwa 350 Millionen US-Dollar als die Luxusimmobilie schlechthin. Die Luxusvilla wurde am Ende aber aufgrund eines Insolvenzverfahrens für 141 Millionen US-Dollar zwangsversteigert.

Als das teuerste Wohnhaus der Welt wird Schätzungen zufolge daher aktuell das mehr als 200 Jahre alte Herrenhaus "The Holme" im Londoner Regent's Park gehandelt. Das Anwesen umfasst etwa 2.700 Quadratmeter Wohnfläche, 40 Schlafzimmer, eine Bibliothek, acht Garagen und einen Tennisplatz. Der Kaufpreis liegt bei 280 Millionen Euro.

Rekordhalter-Immobilie in Mumbai

Doch immer wieder wird auch der Name des Antilia-Wohnhauses in Mumbai als das teuerste private Wohnhaus genannt. Sogar Milliardenbeträge sollen für den Bau des 27-stöckigen Wolkenkratzers angefallen sein. Es gehört Mukesh Ambani, der dort mit seiner Familie auf 37.000 Quadratmetern mit Hunderten Angestellten lebt.

Das private Wohnhaus hat es ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft, wobei die Zahlen über den Wert lediglich Schätzungen unterliegen. Immerhin steht das Luxuswohnhaus nicht zum Verkauf.

