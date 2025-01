1. Rechtliche Absicherung: Notar- und Grundbuchkosten

2. Steuerliche Belastung: Die Grunderwerbsteuer

Beim Immobilienkauf fällt in Deutschland immer Grunderwerbsteuer an. Die Höhe variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Spitzenreiter wie Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg verlangen zum Beispiel 6,5 Prozent des Kaufpreises, während es in Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent am günstigsten ist.