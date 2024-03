Gut zu wissen

Seit 2023 kooperieren Interhyp, Deutschlands größter Immobilienfinanzierer, und immocation, Deutschlands größtes Aus- und Weiterbildungsportal für Immobilieninvestoren, um Kaufinteressierte schneller an ihr Ziel zu bringen. "In unserem Ausbildungsprogramm ist die Finanzierung durchaus eine Hürde", sagt immocation-CEO Alexander Surminski. "Gestandene Frauen und Männer haben Hemmungen, bei Banken in den finalen Gesprächen und das ohne Unterstützung aufzutreten."