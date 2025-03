Mit einem Bausparvertrag können Sie auch riestern

Beim Riester-Bausparvertrag, der bekanntesten Variante des Wohn-Riesters, können Sie von Zulagen und Steuervorteilen profitieren. Die Zulagen fließen entweder in der Ansparphase in den Bausparvertrag oder dienen später als Tilgung für das Darlehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Um die vollen Zulagen zu bekommen, müssen Sie jährlich mindestens vier Prozent Ihres sozialversicherungspflichtigen Einkommens des Vorjahres in den Vertrag einzahlen. Dabei gelten Ober- und Untergrenzen, bis beziehungsweise ab denen gefördert wird: maximal 2.100 Euro und mindestens 60 Euro. Die Zulagen sowie Ihre eigenen Sparbeiträge können Sie dann in der Steuererklärung als sogenannten Sonderausgabenabzug geltend machen.

Bausparen lohnt sich für junge Leute als Geldanlage

Für junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren kann ein Bausparvertrag allerdings auch als reine Geldanlage sinnvoll sein. Sie nehmen dann nach der Sparphase nicht wie üblich ein Darlehen in Anspruch, um ein Haus oder eine Wohnung zu finanzieren. Laut Stiftung Warentest sind so Erträge von 1,3 bis 2,4 Prozent drin. Dafür müssen Sie sieben Jahre lang rund 60 Euro pro Monat sparen und vom Staat mit der Wohnungsbauprämie gefördert werden (siehe oben).

Wie berechne ich, ob sich Bausparen für mich lohnt?

Im Netz gibt es dafür verschiedene Rechner. Die Stiftung Warentest bietet zum Beispiel einen Bausparrechner , der die aktuellen Tarife aller deutschen Bausparkassen vergleicht. Sie müssen dafür wissen, was Ihre genauen Ziele sind. Der Rechner ermittelt dann die Bausparverträge, die sich dafür am besten eignen – inklusive Bausparsummen, Sparraten und Zuteilungsterminen.

Darf die Bausparkasse den Vertrag kündigen?

Vor allem gut verzinste Bausparverträge, die vor der Finanzkrise 2008 geschlossen wurden, wollen viele Bausparkassen loswerden, weil sie daran nicht mehr verdienen. Eine Kündigung müssen Sie aber nicht immer hinnehmen. Haben Sie einen Vertrag mit Treue- oder Zinsbonus, sollten Sie prüfen lassen, ob die Kündigung rechtens ist. Wenden Sie sich dafür am besten an eine Verbraucherzentrale.

Wie kann ich einen Bausparvertrag kündigen?

Sie können Ihren Bausparvertrag sowohl in der Anspar- als auch in der Darlehensphase kündigen. Dafür reicht ein formloses Schreiben mit Name, Anschrift, Nummer des Vertrags und Kündigungsdatum. Die Bausparkassen bieten dafür in der Regel auch Online-Formulare an.