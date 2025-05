Musterschreiben: Mieterhöhung widersprechen

Name des Mieters

Straße Hausnummer

PLZ Ort



Name des Vermieters

Straße Hausnummer

PLZ Ort



Widerspruch gegen die Mieterhöhung vom xxx

Mietobjekt (Wohnung, Adresse)



Sehr geehrte Damen und Herren,



mit Schreiben vom xxx haben Sie eine Mieterhöhung für meine Mietwohnung angekündigt. Zur Begründung führen Sie eine Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete an.



Dies halte ich aus folgenden Gründen für nicht gerechtfertigt: xxx. Deshalb stimme ich der Mieterhöhung nicht zu und widerspreche ihr hiermit ausdrücklich.



Mit freundlichen Grüßen