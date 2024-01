Möchten Vermieter ihre Immobilie oder Wohnung selbst nutzen, können sie eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Ist diese stichhaltig begründet, hat der Vermieter also ein ausreichend schwerwiegendes Interesse an der Nutzung, muss der Mieter die Wohnungskündigung in der Regel akzeptieren und ausziehen. Wann Vermieter Eigenbedarf anmelden dürfen und wann nicht, erfahren Sie in diesem Artikel hier.