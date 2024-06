So mancher Vermieter lässt sich viel Zeit mit der Erstellung einer Betriebskostenabrechnung. Wann ist die Frist vorbei und was passiert danach?

Zahlen Sie neben der laufenden Miete einen monatlichen Betriebskostenvorschuss, ist Ihr Vermieter verpflichtet, die Betriebskostenabrechnung innerhalb eines Jahres anzufertigen. Ist diese Abrechnung an den Mieter zugestellt, folgt eine dreijährige Verjährungsfrist.

Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre

Abrechnungsfrist beträgt 12 Monate

Nicht zu verwechseln ist die Verjährungsfrist mit der Abrechnungsfrist. Ist ein Abrechnungszeitraum zu Ende, hat der Vermieter zwölf Monate Zeit, um eine Abrechnung über die Nebenkosten zu erstellen. Die Abrechnung für das Jahr 2023 verschickt er also bis Dezember 2024 an den Mieter. Üblicherweise folgen daraufhin eine Prüf- und Zahlungsfrist von 30 Tagen. Diesen Zeitraum nutzt der Mieter idealerweise, um sich die Betriebskostenabrechnung genau anzusehen und eventuell Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Gegen formelle und inhaltliche Fehler erheben Sie innerhalb von 12 Monaten Einspruch.