Als Mieter genießt man zahlreiche Vorteile: keine hohen Investitionskosten, flexible Umzugsmöglichkeiten und keine Verantwortung für die Instandhaltung der Immobilie – das bleibt Aufgabe des Vermieters. Doch was passiert, wenn im Winter die Heizung ausfällt? Gerade in der kalten Jahreszeit möchte niemand in einer Frostbox wohnen.

Haben Sie Anspruch auf Mietminderung? Wie schnell muss die Heizung repariert werden? Und was, wenn Schimmel entsteht? Diese Fragen sind entscheidend für alle, die von einem solchen Problem betroffen sind. In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, welche Rechte Sie als Mieter haben und wie Sie diese geltend machen können.

Ihre Rechte als Mieter bei Heizungsausfall im Winter

Die sogenannte Heizperiode dauert in Deutschland in der Regel vom 1. Oktober bis zum 30. April. Während dieser Zeit ist der Vermieter verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in den Mieträumen ausreichende Temperaturen herrschen. Dies wird in der Rechtsprechung als Mindestanforderung an den Wohnstandard angesehen.