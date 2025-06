Aktualisiert am 06.06.2025 - 17:16 Uhr

Deutschland gilt nicht ohne Grund als Land, in dem sehr viel bürokratisch geregelt ist. So ist es auch bei den Steuern: Sogar Ihr Neugeborenes bekommt eine eigene Identifikationsnummer. Was soll das?