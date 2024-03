Jedes Jahr kehren Hunderttausende Menschen in Deutschland der Kirche den Rücken. War die Zahl der Kirchenaustritte in der Pandemie noch gesunken, gab es mit ihrem Abflauen einen Nachholeffekt: 2022 sind in Deutschland 380.000 Protestanten aus der Kirche ausgetreten, die Katholiken zählten 522.821 Austritte – so viele wie noch nie.