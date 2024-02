Was ist eine Teilungsversteigerung?

Eine Teilungsversteigerung kann jeder Miterbe beantragen. Dabei wird die Immobilie zwangsweise an den Meistbietenden verkauft. Es handelt sich also um eine Art Zwangsversteigerung. Die Erbengemeinschaft teilt sich anschließend den Erlös, der in der Regel deutlich geringer ausfällt als bei einem einvernehmlichen Verkauf am freien Markt.