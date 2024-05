Die langjährigen Vertrauten

In der Position des zweitmächtigsten Mannes Russlands setzt Putin auf Kontinuität: Michail Mischustin, der seit 2020 an der Regierungsspitze steht, wird den Posten des Ministerpräsidenten behalten. Der 58-Jährige gilt als loyaler und effizienter Technokrat. Sein Amt ist besonders wichtig, denn immerhin würde er an die Spitze des Kremls vorrücken, sollte Wladimir Putin plötzlich sterben, zurücktreten oder in irgendeiner Art nicht mehr in der Lage sein, das Präsidentenamt auszuüben.