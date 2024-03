Elterngeld: Welche Einkommensgrenze soll gelten?

Wie viele Familien verlieren ihren Elterngeld-Anspruch?

So hoch sei 2020 die Zahl der Paare in Deutschland gewesen, die potenziell Kinder hätten bekommen können und gemeinsam ein zu versteuerndes Jahreseinkommen oberhalb dieser Grenze hatten. t-online hat das IW nach einer neuen Berechnung auf Grundlage der höheren Einkommensgrenze gefragt, die Antwort steht noch aus. Klar ist aber, dass deutlich mehr Eltern ihren Anspruch behalten werden – auch aufgrund der schrittweisen Änderung.

Für Wido Geis-Thöne, Ökonom mit Schwerpunkt Familienpolitik am IW, hat der Plan der Ampelkoalition unerwünschte Folgen. So dürften in den nächsten Jahren insbesondere immer mehr Doppelakademikerpaare vor der ersten Geburt über die Gehaltsgrenze rutschen. "Das ist problematisch, da diese vor der Geburt der ersten Kinder vielfach erst eine relativ kurze Berufskarriere und entsprechend keine großen Rücklagen haben", so Geis-Thöne.