Privatinsolvenz nicht möglich: Das sind die Gründe

Ob Scheidung, Krankheit, ein geringer Verdienst oder der Verlust des Jobs: Für eine Privatinsolvenz gibt es viele Gründe. Oft greifen Gründe auch ineinander und setzen eine Ereigniskette in Gang. Immer mehr Schulden häufen sich an – bis hin zur Überschuldung. Und nur selten kommen Betroffene dort selbst heraus.

Darum hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Privatinsolvenz – auch Verbraucherinsolvenz genannt – geschaffen. Sie ermöglicht die Rückkehr in ein schuldenfreies Leben. Nach der sogenannten Insolvenzordnung (InsO) können sich überschuldete Verbraucher in der Regel innerhalb von drei Jahren von ihren Schulden befreien.

Bei einer Privatinsolvenz darf der Schuldner bis zu 1.409,99 Euro seines monatlichen Einkommens behalten: Das ist der sogenannte nicht pfändbare Anteil (Stand: Juli 2023). Leben weitere unterhaltspflichtige Personen im Haushalt, erhöht sich der Freibetrag. Das restlichen Einkommen wird an die Gläubiger aufgeteilt.

Doch es gibt auch Fälle, in denen eine Privatinsolvenz nicht möglich ist.

1. Das Insolvenzverfahren wird mangels Masse abgewiesen

Ist ein Verbraucher so hoch verschuldet, dass er nicht einmal die Kosten eines Insolvenzverfahrens aufbringen kann, besteht die Gefahr, dass er seine Schulden nie mehr los wird. In einem solchen Fall kann ein Gericht den Antrag auf Privatinsolvenz nach § 26 der Insolvenzordnung abweisen.

In der Praxis kommt dies jedoch nur selten vor. Denn es genügt, wenn der Antragsteller einen ausreichenden Geldbetrag für das Verfahren vorstrecken oder in Raten zahlen kann. Die Verfahrenskosten werden dann gestundet, bis die Restschuld erlischt (§ 4a Abs. 1 Insolvenzordnung). Erst danach muss der Schuldner die Verfahrenskosten in monatlichen Raten abbezahlen.