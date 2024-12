Trotz Entlastungen weniger Netto vom Brutto

Paare mit zwei Kindern, die sich steuerlich zusammen veranlagen lassen, können je nach Einkommenshöhe und -aufteilung oft mit einem kleinen Plus rechnen. So bleiben bei einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 66.000 Euro am Ende 40 Euro mehr. Ohne die Steuerentlastungen und die Kindergelderhöhung hätte das Paar 342 Euro weniger gehabt.

Ähnlich sieht es bei einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 90.000 Euro aus: Paare mit diesem Verdienst und zwei Kindern können am Ende des Jahres ein Plus von 50 Euro verzeichnen. Einzig Topverdiener mit einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro hätten trotz Entlastungen 227 Euro weniger im Portemonnaie.

Damit das Steuergesetz noch in diesem Jahr beschlossen werden kann, ist Eile geboten. Das Gesetz könnte am Mittwoch im Finanzausschuss und dann am Freitag im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschlossen werden, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Ein Beschluss im Bundesrat noch am Freitag wäre mit Fristverzicht möglich. Diesem müssten die Länder mehrheitlich zustimmen.