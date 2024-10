Wie spare ich Geld beim Einkaufen?

Im Supermarkt oder im Modegeschäft kommt es oft zu Impulskäufen. Mit diesen Tipps umgehen Sie diesen nicht notwendigen Konsum:

12. Spartipp: Einkaufszettel schreiben

Notieren Sie sich ganz genau, was Sie für die kommende Woche benötigen – und kaufen Sie dann tatsächlich auch nur das. Das erfordert zwar eine gewisse Planung, zahlt sich aber aus.

13. Spartipp: Angebote prüfen

Schauen Sie vorab in den Prospekten von Supermärkten und Discountern, was aktuell im Angebot ist. Davon ausgehend können Sie dann Ihren Speiseplan gestalten. Das lohnt sich aber nur, wenn Sie anschließend nicht von Markt zu Markt fahren – sonst fressen die Spritkosten das Gesparte direkt wieder auf.

14. Spartipp: Nicht hungrig einkaufen

Spontankäufe geschehen vor allem dann, wenn man sich nicht wohlfühlt. Wenn man müde oder hungrig ist, lässt die eigene Disziplin nach – und am Ende landet mehr in Ihrem Einkaufskorb, als eigentlich nötig gewesen wäre.

15. Spartipp: Eigenmarken kaufen

Supermärkte und Discounter bieten nicht nur Markenware, sondern auch die eigenen Handelsmarken. Und hinter denen stecken oft sogar die gleichen Markenhersteller – sie heißen nur anders. Mit Eigenmarken bekommen Sie also oft die gleiche Qualität für weniger Geld. Schauen Sie dazu auch in unsere Fotostrecke: Diese No-Name-Produkte stammen von Bahlsen, Müller und Co.

16. Spartipp: Spät beim Wochenmarkt vorbeischauen

Wenn Sie erst kurz vor Schluss über den Wochenmarkt schlendern, können Sie in der Regel gute Schnäppchen machen. Gerade Obst und Gemüse geht dann für weniger Geld über den Verkaufsstand.

17. Spartipp: Lebensmittel retten

Wer in einer größeren Stadt wohnt, kann mit Apps wie "Too good to go" Übriggebliebenes aus Restaurants, Cafés, Supermärkten oder sogar von Frühstücksbuffets aus Hotels vor der Tonne retten. An den Lebensmitteln ist nichts auszusetzen und Sie bekommen in der Regel große Mengen für ein paar wenige Euro.

18. Spartipp: die 10-Minuten- und 30-Tage-Regel

Überlegen Sie sich vor jeder Ausgabe genau, ob sie wirklich nötig ist. Bei kleineren spontanen Wünschen lassen Sie sich zehn Minuten Zeit, bevor sie das Produkt kaufen oder liegen lassen, bei größeren Anschaffungen sollten Sie 30 Tage darüber nachdenken. Erst wenn der Wunsch dann immer noch Bestand hat, scheint der Kauf eine gute Idee zu sein.

Was sind Tipps zum Sparen im Urlaub?

Eigentlich sollte ein Urlaub dafür da sein, einmal nicht über Geld nachzudenken, sondern sich etwas zu gönnen. Aber wer auch hier sparen muss oder will, dem helfen einige Tipps.

19. Spartipp: Urlaub vor der Haustür

Urlaub gilt nicht nur dann als Urlaub, wenn ihm ein Langstreckenflug vorausgeht. Auch in der eigenen Region können Sie schöne Tage verbringen – und vor allem günstig anreisen.

20. Spartipp: Zu Fuß gehen