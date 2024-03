Lesen Sie sich die Vertragsunterlagen gut durch. Versicherungen sind berechtigt, bei einer hohen Anzahl von Versicherungsfällen, die vom langjährigen Durchschnitt abweichen, höhere Beiträge zu verlangen. Gutes Beispiel: Nach der Corona-Pandemie leiden immer noch viele Menschen an Long Covid. In vielen Fällen trat eine zwischenzeitliche Berufsunfähigkeit ein, mit Auswirkung auch auf die Versicherungsstatistik.

Beitragsdynamik bei Bedarf abwählen

Durch Akzeptieren einer Beitragsdynamik in ihrem Vertrag steigt der monatliche Versicherungsbeitrag von Jahr zu Jahr. Häufig können Sie zwischen 2 und 5 Prozent Steigerung wählen. Durch die Beitragsdynamik soll gewährleistet werden, dass die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente auch noch in 10 oder 20 Jahren etwa so viel wert ist wie heute. Denn: Aufgrund von Inflation verlieren 1.500 Euro in 20 Jahren an Kaufkraft, mindestens in Höhe einer durchschnittlichen Inflation von 2,5 Prozent pro Jahr.