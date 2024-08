Wer es genau wissen will

Die Einkommensgrenze für die Familienversicherung hängt an der sogenannten Bezugsgröße in der Sozialversicherung nach § 18 des vierten Sozialgesetzbuches. Sie steigt jährlich um einige Prozent an. Alle Voraussetzungen für die Familienversicherung sind in § 10 im fünften Sozialgesetzbuch festgeschrieben.