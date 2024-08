Sind Sie noch jung, wissen aber bereits sicher, dass Sie eine Pflegezusatzversicherung abschließen wollen, ist die Gelegenheit günstig. Sie können sich dann niedrigere Beiträge sichern. Allerdings ist die Glaskugel in dieser Lebensphase noch undurchsichtiger: "Kinder, Jobwechsel, Heirat, Scheidung: Zu viel kann noch passieren", heißt es bei der Verbraucherzentrale. Für jüngere Menschen bis etwa 50 Jahre empfehle sich eine Pflegezusatzversicherung daher trotz günstigerer Beiträge meist noch nicht.

Welche Varianten der Pflegezusatzversicherung gibt es?

Worauf sollte ich beim Abschluss achten?

Je nach Art der Pflegezusatzversicherung sollten Sie unterschiedliche Aspekte bedenken (siehe vorheriger Abschnitt). Ganz grundsätzlich gilt aber: Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie den Beitrag viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, zahlen müssen und dieser regelmäßig steigen wird. Vor einem Abschluss sollten Sie also durchrechnen, ob Sie sich das leisten können – die Absicherung soll schließlich nicht selbst zur Finanzfalle werden.

Prüfen Sie vorher zudem, ob Ihnen andere Versicherungen fehlen, die existenzielle Risiken abdecken. Dazu zählen insbesondere eine private Haftpflichtversicherung und bei Berufstätigen eine Berufsunfähigkeitsversicherung . Haben Sie diese noch nicht abgeschlossen, sollten Sie sich zunächst darum kümmern, bevor Sie an eine Pflegezusatzversicherung denken.

Und natürlich gilt wie immer: Vergleichen Sie verschiedene Anbieter, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Bedürfnisse zu finden. In ihrem jüngsten Test von Pflegetagegeldversicherungen aus Juli 2023 verteilte die Stiftung Warentest dreimal die Note "sehr gut". Sie empfiehlt die Tarife "PAS" der Nürnberger, "PflegePrivat Premium Plus" der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und "PflegePrivat Premium Plus" der UKV.