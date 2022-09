15 Markennamen und ihre Bedeutung: Das steckt hinter Snickers, Starbucks und Co.

5. Tesa

6. Vileda

7. Hanuta

8. Lego

Lego ist eine der bekanntesten Spielwarenmarken der Welt. Spiel und Spaß finden sich auch in der Bedeutung des Markennamens wieder, denn dieser leitet sich aus dem Dänischen "leg godt" ab, was so viel bedeutet wie: "Spiel gut".

9. Edeka

10. Fa

Deodorants, Duschgels, Bodylotionen und Co. werden von Henkel unter dem Namen Fa verkauft. Ein 1954 kreiertes Produkt wurde als "fabelhafte Seife", abgekürzt Fa, auf den Markt gebracht. Außerdem soll der Name auf die Produktionstechnik der Fadenseife hinweisen.

11. Ikea

12. Häagen-Dazs

Das beliebte Eis der Marke Häagen-Dazs hat ihren Ursprung nicht in Europa, auch wenn der Name das vermuten lässt. Dahinter steckt eine Marketingstrategie des in den USA ansässigen Unternehmens. Da die Amerikaner europäisches Handwerk in den 1960er-Jahren sehr schätzten, hatte sich der Eisproduzent für einen dänisch klingenden Namen entschieden. Häagen-Dazs ist allerdings nur ein Fantasiewort.