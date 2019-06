"Tan Suit" sorgt für Lacher

Obamas Anzug im Netz verspottet

29.08.2014, 15:52 Uhr | t-online

Wie aus einem ernsten Anlass eine Netz-Satire wird: Der Anzug Barack Obamas hat Reporter und Twitter-Nutzer stärker beschäftigt als das, was der US-Präsident zu sagen hatte.

And you may find yourself in a beautiful Oval Office... pic.twitter.com/m7N8DDQrZe — Doktor Zoom (@DoktorZoom) August 28, 2014

Eigentlich sollte man meinen, dass bei einer Ansprache des mächtigsten Mannes der Welt vor allem darauf geachtet wird, was der Mensch hinter dem Mikrofon zu sagen hat. Vor allem angesichts aktueller Konflikte wie der Eskalation in der Ukraine, dem ungebremsten Vorrücken der IS-Terroristen oder dem Flüchtlingsdrama in Syrien. Als Barack Obama in der vergangenen Nacht jedoch vor die Reporter trat, interessierte die vor allem eines: sein als unpassend empfundener Anzug. Mittlerweile wird Twitter von Verballhornungen geradezu überflutet.

Was war passiert? Obama sollte im Weißen Haus ein Statement zu den aktuellen Entwicklungen im Irak und der Ukraine abgeben. Das tat er in einen beigefarbenen Anzug mit gestreifter, dunkler Krawatte gekleidet. Modisch nicht unbedingt verfehlt, aber zur Situation völlig unpassend, wie zahlreiche Anwesende empfanden.

"Yes we tan!"

Schnell taten erste Journalisten ihren Unmut via Twitter kund: "Es tut mir leid, aber du kannst keinen Krieg erklären in so einem Anzug", ätzte "Wall Street Journal"-Reporter Damian Paletta. Eine Reporterin des "Time Magazin" beklagte, Obama sei angezogen wie ihr Großvater. Der Anzug wäre außerdem zu breit an den Schultern. "Ist er auf dem Weg zu einer Sommerhochzeit?", fragte sich die Journalistin Jenni Avins.

Um die Pressekonferenz ging es recht bald nicht mehr. Stattdessen verselbständigte sich der Begriff "Tan Suit" für Obamas modischen Fehlgriff. Damit bezeichnet man in Amerika Anzüge, die im Sommer getragen werden. Mittlerweile gibt es einen eigenen Twitter-Account mit diesem Namen und zahllose Bildmontagen. Die Anzahl der Tweets zum Thema "Obama" und "Anzug" betrug allein während der 34-minütigen Pressekonferenz über 4000, wie "Vanity Fair" nachgemessen hat. Selbstverständlich wurde auch Obmas berühmter Wahlkampfspruch "Yes we can" verhöhnt - in "Yes we tan".

Obama: The audacity of taupe — Holly Epstein Ojalvo (@heoj) August 28, 2014

Es ist nicht der erste Mode-Fauxpas des US-Präsidenten. 2009 warfen ihm Modekritiker vor, Frauenjeans zu tragen. 2012 hatte Obama gegenüber "Vanity Fair" gesagt, das er lediglich blaue oder graue Anzüge tragen würde. Obama ist übrigens nicht der einzige Tan-Suit-Träger. Auch Bill Clinton wurde einst im beigefarbenen Anzug abgelichtet.