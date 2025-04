Kernenergie in Deutschland

Stillgelegtes Kernkraftwerk Isar 2: Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland. (Quelle: Wolfgang Maria Weber/dpa)

Mehr als jeder Zweite wünscht sich nach einer aktuellen Umfrage einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. Insgesamt 55 Prozent befürworteten das in einer Online-Befragung im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Insgesamt 1.007 Menschen nahmen zwischen dem 27. und dem 31. März an der nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Innofact repräsentativen Umfrage teil. Darin lehnten 36 Prozent eine erneute Nutzung der Atomkraft ab, 9 Prozent zeigten sich unentschieden.