Bodenhaltung am häufigsten

So viele Eier legt eine Henne pro Jahr

18.04.2019, 17:00 Uhr | dpa

Die Eierproduktion in Deutschland läuft auf Hochtouren. Insgesamt legten Hennen 2018 über 12 Milliarden Eier – die Produktivität variiert je nach Bundesland. Wie viele Eier eine deutsche Henne pro Jahr durchschnittlich legt.

Fast jeden Tag haben die Legehennen in Deutschland im vergangenen Jahr ein Ei gelegt. Durchschnittlich waren es 298 Eier pro Henne, berichtet das Statistische Bundesamt – passend zur Zeit der Ostereier. Damit seien 2018 rund 12,3 Milliarden Eier für den Konsum produziert worden.

Die meisten Eier werden in Niedersachsen gelegt

Dabei war die Eierproduktion je nach Haltungsart unterschiedlich: So legte ein Huhn in Freilandhaltung 298, in Bodenhaltung 300 und in Kleingruppenhaltung und ausgestalteten Käfigen 302 Eier pro Jahr. Die Hennen in ökologischer Haltung legten mit durchschnittlich 285 Eiern etwas weniger als ihre Artgenossinnen in konventioneller Haltung.







In fast allen Bundesländern war die Bodenhaltung die überwiegende Form. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern stammte fast jedes zweite Ei aus der Freilandhaltung. Die meisten Eier legten Hennen in niedersächsischen Landwirtschaftsbetrieben, nämlich 4,8 Milliarden Eier. Ebenfalls besonders viele Eier gab es aus Nordrhein-Westfalen (1,4 Milliarden Eier) und Bayern (1,1 Milliarden Eier).