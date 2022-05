Kreuzfahrtanbieter lassen Maskenpflicht fallen

Bald startet die Kreuzfahrtbranche in die Sommersaison – und das mit neuen Lockerungen bezüglich Maskenpflicht, Testpflicht und Co.

Kreuzfahrtgäste der Reederei Tui Cruises können ab Ende Mai die Corona-Masken an Bord der "Mein Schiff"-Flotte ablegen. "Für alle Reisen der Sommersaison ab dem 29. Mai 2022 wird die Maskenpflicht an Bord aufgehoben", teilte Tui Cruises am Dienstag in Hamburg mit. Ausnahmen seien allerdings möglich, wenn es für Fahrtgebiete abweichende Regeln gibt.

Auch die italienische Reederei Costa Crociere (Costa Kreuzfahrten) schafft die Pflicht zum Tragen einer Maske zum 1. Juni ab. Bei Hurtigruten und Royal Carribean ist das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung an Bord schon länger freiwillig. Bei MSC Cruises und bei Aida Cruises hingegen besteht in den meisten Innenbereichen an Bord weiterhin eine Maskenpflicht. Bei Hapag-Lloyd Cruises muss an Bord immer dort ein Mundschutz getragen werden, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, also zum Beispiel in Fahrstühlen, Treppenhäusern und auf Kabinenfluren.

Weitere Lockerungen bei Tui Cruises

Eine weitere Lockerung der bislang strengen Regeln bei Tui Cruises betrifft die Testung: Der erste von zwei vor Fahrtantritt verpflichtenden Antigentests dürfe künftig ein Selbsttest sein. Darüber hinaus will Tui Cruises ab Ende Mai das Tanzen in Innenräumen wieder zulassen und die "Kids-Clubs" an Bord jetzt statt für mindestens Vierjährige auch für Dreijährige wieder öffnen .

Reisende müssen weiterhin geimpft sein