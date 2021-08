Bundestagswahl

Ihre Fragen an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz

Er ist gegen einen früheren Kohleausstieg, aber will die Energiewende zur Chefsache machen. Und zwar vom Kanzleramt aus. Zeit für Ihre Fragen an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Bald sitzt jemand anderes auf dem Stuhl, der 16 Jahre lang Angela Merkel gehört hat. Noch ist unklar, wer genau das sein wird. Fest steht aber: Die kommende Regierung ist wohl eine der letzten, die bei Klima- und Umweltschutz noch wirklich etwas bewegen kann. Aber wer hat tatsächlich Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit?

Als Leserinnen und Leser von t-online können Sie uns jetzt schreiben, was Sie rund um die Themen Naturschutz, Klima und nachhaltige Wirtschaft von den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten wissen möchten. Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland organisieren wir vor der Bundestagswahl je eine kurze Begegnungen mit Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Daniel Günter (CDU, in Vertretung von Armin Laschet), um ihnen Ihre Fragen stellen. Den Auftakt macht SPD-Kandidat Olaf Scholz am 01.09.2021 um 11 Uhr.

So schreiben Sie uns Ihre Fragen: Senden Sie einfach eine E-Mail unter dem Betreff "Fragen an Olaf Scholz" an theresa.crysmann@stroeer.de

Scholz war Hamburger Innensenator, Bundesminister für Arbeit und Soziales, dann Erster Bürgermeister Hamburgs und zuletzt Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler. Als nächstes möchte er noch ein Ebene höher: ins Kanzleramt.

Dafür gibt er sich schon jetzt staatsmännisch; seinen Vorschlag für die Gründung eines internationalen „Klimaclubs“ aller großen Industrienationen hat die Bundesregierung gerade aufgegriffen. Außerdem steht er hinter einem maximalen Tempolimit von 130 km/h für alle Autobahnen. Und er setzt auf bessere Bahnverbindungen als Alternative zu Kurzstreckenflügen.

Gleichzeitig sprach er sich bereits mehrfach gegen einen vorgezogenen Kohleausstieg aus und stand der CO2-Steuer lange kritisch gegenüber. Kritiker werfen ihm vor, sich bisher nie ernsthaft für Klimaschutz interessiert zu haben.

Seine Antworten sowie die ganze Debatte mit Olaf Scholz sehen Sie hier bei t-online am Mittwoch, 01.09.2021 um 11 Uhr.