In der Nähe der russischen Botschaft in Kabul ist es zu einem Anschlag gekommen. Der Kreml spricht von "Terror", es gibt mindestens ein Todesopfer.

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind auch zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft getötet worden. Das meldete das russische Außenministerium am Montag. Es gehe eindeutig um einen Terroranschlag, den Russland verurteile, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. "Und natürlich ist das Wichtigste jetzt, Informationen von vor Ort zu bekommen, was mit unseren Vertretern, unseren Diplomaten geschehen ist".