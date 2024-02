Mit der Entscheidung reagierte das Parlament auf eine Beschwerde des Beschäftigungsausschusses. Dieser hatte Anfang Februar in einem Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola beklagt, dass Amazon mehrere Termine mit Parlamentariern nicht wahrgenommen habe. Im Dezember hatte Amazon Besuche von EU-Abgeordneten in deutschen und polnischen Werken abgesagt.