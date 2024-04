Menschen aus dem Umfeld des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán sind offenbar am Kauf des europäischen Nachrichtensenders Euronews beteiligt gewesen. Wie mehrere europäische Medien am Donnerstag berichteten, haben die Orbán-Vertrauten mindestens ein Drittel der Kaufsumme bereitgestellt, ihre Anteile aber verschleiert. Offiziell hatte der portugiesische Investmentfonds Alpac Capital im Juli 2022 für 170 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung an dem Sender mit Sitz im französischen Lyon erworben.