Ein Mann raucht eine Zigarette (Symbolbild): Die EU will die Tabaksteuer erhöhen. (Quelle: IMAGO/Firdous Nazir)

Die EU will zukünftig deutlich mehr Geld ausgeben. Dafür braucht sie neue Finanzierungsquellen. Doch die Mitgliedstaaten lehnen ab.

Die Ausgaben der EU sollen in den kommenden Jahren erheblich ansteigen. Statt der aktuellen 1,2 Billionen Euro soll der Siebenjahreshaushalt ab 2028 dann zwei Billionen Euro betragen. Diesen Plan hat die EU-Kommission am Mittwoch vorgestellt. Gründe für den Anstieg sind die Inflation , das Ziel, Europa wettbewerbsfähig zu machen, und eine neue Verteidigungspolitik. Hinzu kommt die Zurückzahlung des Corona-Wiederaufbaufonds inklusive hoher Zinszahlungen.

Doch wo soll das Geld herkommen? Schließlich wird die EU prinzipiell von den Mitgliedstaaten finanziert – allen voran von Deutschland als größter Nation. Deshalb müsste von dort deutlich mehr Geld nach Brüssel überwiesen werden. Und so kommt bereits deutlicher Widerstand aus den Staaten, auch aus Deutschland.

Deutschland lehnt EU-Plan ab

Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte, der "umfassende Aufwuchs des EU-Haushalts" könne von der Bundesregierung "nicht akzeptiert" werden. Die schwarz-rote Regierung lehnt den Plan also als Ganzes ab. Anders sieht es der SPD-EU-Abgeordnete René Repasi. "Wenn die EU immer mehr Aufgaben übernehmen soll, muss sie auch die nötige finanzielle Ausstattung dafür bekommen", forderte er im "Spiegel".

Allerdings ist er skeptisch, ob die Pläne umgesetzt werden können. Er warnt vor Problemen: "Wir sehen hier eine starke Verschiebung in Richtung Exekutive, was unter einem demokratischen Gesichtspunkt sehr schwierig ist."

Die EU will neue Einnahmequellen generieren – und zwar durch Steuern. Der neue Plan sieht vor, von einer Erhöhung der Tabaksteuer und höheren Abgaben für umsatzstarke Unternehmen zu profitieren. Abgesehen von der Umsatzsteuer zieht die EU bislang keine eigenen Steuern ein. Das soll auch so bleiben. Die EU bedient sich daher eines Tricks: Die Mitgliedsländer sollen die erhöhte Tabaksteuer wie gehabt erheben, die Mehreinnahmen aber an die EU weiterleiten.