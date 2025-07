Nach Wochen des Widerstands lenkt die Regierung in Bratislava ein. Ministerpräsident Robert Fico nennt keine Details – spricht aber von einem Verhandlungserfolg.

Die Slowakei hat ihren Widerstand gegen das 18. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland aufgegeben. Ministerpräsident Robert Fico erklärte am Donnerstagabend auf Facebook, die Blockade werde beendet. Die Entscheidung solle am Freitag offiziell gemacht werden. Einzelheiten nannte er nicht, betonte aber, die Slowakei habe "so viel wie möglich erreicht, um sich gegen mögliche negative Folgen der Sanktionen abzusichern".