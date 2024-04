Eine AfD-Anfrage zum Status der zu Frankreich gehörenden Insel Mayotte sorgt für neuen Ärger zwischen der AfD und den französischen Rechtspopulisten von Marine Le Pen . Nachdem die AfD die Zugehörigkeit der im Indischen Ozean liegenden Insel Mayotte zu Frankreich infrage gestellt hatte, zeigte sich die Chefin der Partei Rassemblement National (RN) am Samstag bei einem Besuch in dem französischen Überseegebiet "verärgert". Die AfD solle sich "lieber um Deutschlands Probleme kümmern", forderte Le Pen.

"Konnte keiner ahnen"

In einer schriftlichen Anfrage im Bundestag hatte die AfD die Bundesregierung aufgefordert, zu "den Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen Stellung zu nehmen, denen zufolge Frankreich die Inselgruppe Mayotte an die Union der Komoren zurückgeben muss".

Le Pen sagte bei ihrem Besuch vor Ort am Samstag, sie könne der AfD gerne erklären, "warum die Mahorer bereits dreimal ihrem Willen Ausdruck verliehen haben, Franzosen zu sein". Die Insel Mayotte, die geographisch zum Archipel der Komoren gehört, hatte 1974 und 1976 für ihren Verbleib bei Frankreich gestimmt. Ein Referendum im Jahr 2009 machte Mayotte zum französischen Département. Seit 2014 hat es den Status eines äußersten Randgebiets der EU. Die Komoren erkennen die Zugehörigkeit von Mayotte zu Frankreich nicht an, ebenso wie die UNO.

AfD-Sprecher Matthias Moosdorf erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Frage sei "schon lange in der Pipeline" gewesen: "Dass RN das nun aufstößt, konnte hier keiner ahnen." Es gehe der AfD vielmehr um "deutsche Doppelstandards" bei "der Einhaltung des Völkerrechts". So erkenne Berlin beispielsweise die Ergebnisse von Referenden in von Russland annektierten Regionen der Ukraine nicht an.