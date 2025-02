Geheime Pläne: So will die EU Putins Schattenflotte aufhalten

Die Europäische Union arbeitet an noch geheimen Plänen, um russische Öltanker in der Ostsee gezielt zu beschlagnahmen. Laut "Politico" beraten Diplomaten und Regierungsvertreter hinter verschlossenen Türen über rechtliche Strategien, um die sogenannte Schattenflotte zu stoppen. Neben internationalen Rechtsgrundlagen könnten auch nationale Gesetzesinitiativen eine Rolle spielen.

Pläne zur Umsetzung: Internationale und nationale Hebel

Wie wichtig diese Routen für Russland sind, zeigt eine Analyse des Think Tanks "Centre for Research on Energy and Clean Air". Demnach transportiert die Schattenflotte inzwischen über 80 Prozent des gesamten russischen Rohöls. Allein im vergangenen Jahr liefen 348 Tanker dieser Flotte aus. Diese Schiffe machten 40 Prozent der gesamten russischen Ölexporte aus – ein Volumen, das fast einem Drittel des jährlichen Verteidigungshaushalts Moskaus entspricht.