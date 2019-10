Johnsons Plan abgelehnt

Britisches Parlament stimmt gegen Neuwahlen

28.10.2019, 20:53 Uhr | dpa , sc

Wie erwartet hat sich das britische Unterhaus gegen Neuwahlen im Dezember entschieden. Doch Premierminister Johnson könnte mit einem Trick bereits am Dienstag eine neue Abstimmung anschieben.

Das britische Parlament hat gegen den Plan von Premierminister Boris Johnson gestimmt, am 12. Dezember Neuwahlen durchzuführen. Die Erfolgsaussichten waren gering, weil Johnson auf eine Zweidrittelmehrheit angewiesen war und die größte Oppositionspartei Labour sich gegen das Vorhaben sperrte. Schließlich stimmten 70 Parlamentarier gegen die vorgezogene Wahl, 299 dafür. Es waren trotzdem zu wenig: 434 Stimmen hätte der PremierJohnson für seinen Plan benötigt.

Medienberichten zufolge will die Regierung bereits am Dienstag einen weiteren Versuch unternehmen. Das berichtete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise.

Demnach will Johnson ein Mini-Gesetz einbringen, um die Zweidrittelmehrheit zu umgehen. Die kleineren Oppositionsparteien haben signalisiert, eine Wahl am 12. Dezember zu unterstützen. Dafür würde eine einfache Mehrheit genügen.

Kleinere Oppositionsparteien könnten Forderungen stellen

Unklar ist jedoch, welche Bedingungen die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei SNP für ihre Unterstützung stellen werden. Sie hätten im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses dazu ausgiebig Gelegenheit. Spekuliert wird, sie könnten eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre fordern. Junge Briten sind überwiegend gegen den Brexit. Beide Parteien wollen den EU-Austritt verhindern.

Der Brexit sollte eigentlich zum 31. Oktober erfolgen und wird jetzt wahrscheinlich erst am 31. Januar 2020 erfolgen– die verbleibenden EU-Staaten müssen der Verlängerung noch schriftlich zusagen. Damit würde der Brexit bereits zum dritten Mal verschoben.



Die EU hatte am Montag einer erneuten Verschiebung bereits zugestimmt, Johnson hatte dieser Entscheidung zugestimmt. Zugleich forderte er Brüssel auf, einen weiteren Aufschub über den 31. Januar hinaus auszuschließen.