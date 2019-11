Auch mit Abkommen droht ein harter Brexit

Will Boris Johnson einen harten Brexit durch die Hintertür? Er besteht auf ein neues Freihandelsabkommen mit der EU bis Ende 2020. Die Alternative ist ein Ausstieg ohne Vertrag.

Noch sind viele "Wenns" im Weg: Wenn Boris Johnson aus der Wahl am 12. Dezember als Sieger hervorgeht, wenn sein Ausstiegsabkommen durchs Parlament kommt und wenn Großbritannien dann tatsächlich zum 31. Januar 2020 aus der EU austritt: Dann ist keinesfalls alles klar und geregelt und ein EU-Ausstieg ohne Vertrag abgewendet.

Dann nämlich beginnt die "transition period", die Übergangsphase, in der die EU und Großbritannien ihre zukünftigen Beziehungen regeln wollen. Das Paket, das verhandelt wird, ist aberwitzig groß und komplex: Es geht um Handelsverträge, Sicherheitspolitik, Sozialpolitik, Bürgerrechte, Geldpolitik; kurz um alle Aspekte, die regeln, wie Großbritannien und die verbleibenden 27 EU-Mitglieder in Zukunft miteinander umgehen.

Das alles will Johnson bis Ende 2020 regeln. Eine Verlängerung dieser Frist wird von Regierungsmitgliedern wie dem Staatsminister und Brexit-Beauftragten Michael Gove kategorisch ausgeschlossen. Als Argument führt Gove an, dass es Johnson ja auch in 99 Tagen gelungen sei, einen neuen Brexit-Deal mit der EU auszuhandeln – wobei er vergisst zu erwähnen, dass ein Großteil des Johnson-Deals auf dem von Theresa May beruht und die hat rund 18 Monate lang mit der EU hart gerungen.

In einem Twitter-Video vom 10. Oktober erklärt Johnson, dass er ein reines Handelsabkommen mit der EU erreichen will, ohne irgendeine Art von politischer Ausrichtung. Johnson spricht vom Modell einer "Super-Kanada-Plus-Vereinbarung" und stellt im Video klar: "Wir können ein fantastisches neues Freihandelsabkommen mit der EU bis Ende 2020 bekommen. Und wir werden die Übergangsphase nicht über das Ende von 2020 hinaus verlängern. Dafür gibt es absolut keine Notwendigkeit."

The great new deal we've done with our European friends takes us out of the EU in January. Let’s build a new relationship based on free trade not political alignment. pic.twitter.com/I9KB6QxZK0