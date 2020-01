Aktuelle Leserdebatte

Ist die europäische Rechtsprechung in Gefahr?

In Polen wirkt die Politik auf die Justiz ein. Die EU geht auf diplomatischem Weg dagegen vor. Denn sie erkennt die Rechtsprechung ihrer Mitglieder an. Wie beurteilen Sie die Situation.

Bislang hatte die EU auf gemeinsame Prinzipien wie die Gewaltenteilung vertraut. Die Rechtsprechung ihrer Mitglieder erkennt sie daher an. In Polen nimmt die Regierungspartei durch politisch besetzte Aufsichtsratsgremien Einfluss auf die Besetzung von Juristen und Richterposten. Nun will EU-Kommissarin Vera Jourova auf diplomatischem Wege mit den Entscheidungsträgern reden und so zunächst Vertrauen und eine Gesprächsbasis aufbauen.

Wie beurteilen Sie die Situation in Polen? Welche Gefahren sehen Sie für die europäische Rechtsprechung? Für wie erfolgversprechend halten Sie das diplomatische Vorgehen der EU?

