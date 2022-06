Im Kampf f├╝r mehr Klimaschutz will das EU-Parlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Stra├čburg daf├╝r, dass Hersteller ab Mitte des kommenden Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen d├╝rfen, die keine klimasch├Ądlichen Treibhausgase aussto├čen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten dar├╝ber verhandeln.