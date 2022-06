EU-Innenminister einigen sich auf Reform der Migrationspolitik

Der Mechanismus soll in die bereits bestehende SolidaritĂ€tsplattform, die nach Beginn des Kriegs in der Ukraine geschaffen wurde, integriert werden und zunĂ€chst auf ein Jahr begrenzt sein. Ziel ist, in dieser Zeit mindestens 10.000 Menschen zu verteilen. Die EU-Kommission und die französische RatsprĂ€sidentschaft kĂŒndigten fĂŒr die kommenden Tage ein Treffen an, um Details auszuarbeiten.