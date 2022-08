Eine Bankrotterklärung – so oder so

Die Schlagartigkeit der Ergebnisse lässt Zweifel zu

Auch andere Experten zweifeln an der russischen Story. Aus Sicht des Politologen Fabian Burkhardt ist allein die Vielzahl an Details, die der FSB innerhalb von eineinhalb Tage ermittelt haben will, fragwürdig. Der Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung hält es deswegen für unwahrscheinlich, dass eine ukrainische Agentin dahintersteckt. Dass der ukrainische Dienstausweis so schnell in den Medien durchgestochen wurde, bezeichnet er gegenüber t-online als "recht plump".