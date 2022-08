Tod von Darja Dugina: "Es gibt einen internen Kampf im Kreml"

1. Eine russische Untergrundzelle?

Am Sonntagabend lieferte der ehemalige Duma-Abgeordnete Ilja Ponomarjow eine vermeintlich eindeutige Erklärung: In einem YouTube-Video verlas der Exil-Russe das Manifest einer angeblichen Untergrundgruppierung, die sich "Nationale Republikanische Armee" nennt. Er stehe seit April mit der Bewegung in Kontakt und sei nun befugt, ihre Botschaft zu verkünden: Das Attentat sei das Werk der Gruppierung gewesen.

Sergej Sumlenny, der Osteuropaexperte und bis 2021 langjährige Leiter des Kiewer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, hält diese Erklärung für völlig unrealistisch. Dass es nach jahrelanger Stille plötzlich Widerstandszellen in Russland gebe, die so effektiv und gezielt töten könnten, kann er nicht glauben: "Es gab seit Jahren keine terroristische Bewegung in Russland, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Und die, die es gab, waren alle vom FSB in Gang gebracht worden", sagt Sumlenny zu t-online. Er glaube kein Wort des Manifests. Stattdessen sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der FSB selbst das Attentat verübt habe.

Fabian Burkhardt, Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut für Ost- und Südost-Europaforschung in Regensburg, äußert zudem Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Personalie Ponomarjow, der mit dem vermeintlichen Bekennerschreiben an die Öffentlichkeit getreten ist. Der ehemalige Duma-Politiker sei in den vergangenen Monaten durch "unzuverlässige Informationen und Gerüchte" über Vorgänge in der russischen Elite aufgefallen, so Burkhardt im Gespräch mit t-online. "Eventuell erhofft sich Ponomarjow, den Widerstand in Russland so zu stärken."