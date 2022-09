Scherzender Putin beobachtet Militär-Manöver

Russland hat am Dienstag Aufnahmen von einem demonstrativ gut gelaunten Präsidenten Wladimir Putin bei der Besichtigung eines Militärmanövers im äußersten Osten Russlands gezeigt. In einem Videoclip des Militär-Senders "Swesda" ist zu sehen, wie er lächelnd und scherzend in einer Militärkampfjacke neben Verteidigungsminister Sergej Schoigu sitzt. Sie wohnen der "Wostok"-Übung bei, an der auch Truppen aus China und Indien beteiligt sind.